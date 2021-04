Dimi kan weer dansen: Dimitri Van den Bergh wint twaalfde Players Championship darts

Dimitri Van den Bergh (PDC 9) heeft zijn eerste titel in het Players Championship beet. In het Duitse Niedernhausen won de 26-jarige Antwerpenaar in de finale van het Players Championship 12 met 8-7 van de Nederlander Dirk Van Duijvenbode (PDC 30), maandag nog winnaar van het elfde toernooi.

Van den Bergh speelde een erg sterk toernooi. Op weg naar de finale versloeg hij John Brown (PDC 94) met 6-1, Ian White (PDC 11) met 6-2, de Schot Alan Soutar (PDC 79) met 6-4, Ryan Searle (PDC 37) met 6-1, Scott Mitchell (PDC 91) met 6-5 en de Nederlander Danny Noppert (PDC 22) met 7-2. Van den Bergh wierp in zijn eerste vijf wedstrijden telkens meer dan honderd per drie darts. Tegen Searle was het zelfs 108,81. Tegen Ian White liet hij een maximum 170-uitworp bewonderen, zijn derde in de voorbije vier toernooien. In de finale had Van den Bergh altijd het voortouw, maar nooit werd het verschil groter dan twee legs. Van den Bergh eindigde met een gemiddelde van 95,89, Van Duijvenbode kwam aan 92,93.

Mike De Decker (PDC 75) zette met een 1/8ste finale zijn beste prestatie van het seizoen neer. Hij zetten Adam Hunt (PDC 56) met 6-3, de Oostenrijker Mensur Suljovic (PDC-20) met 6-4 en de Nederlander Ryan de Vreede met 6-3 opzij. Voor een plaats in de kwartfinales verloor hij met 6-3 van Van Duijvenbode.

Geert De Vos (PDC 116), won zijn eerste wedstrijd met 6-5 van Jason Lowe (PDC 58), maar moest in de tweede ronde met 6-4 zijn meerdere erkennen in de Griek John Michael (PDC 114). Kim Huybrechts (PDC-38) moest in de eerste ronde afhaken na 6-1-verlies tegen Searle.

De Pool Krzysztof Ratajski (PDC 13) liet een ninedarter noteren. Hij voerde het kunststukje op in het tiende leg van zijn wedstrijd in de eerste ronde tegen Keane Barry (PDC 102), een wedstrijd die hij met 6-5 won.

De Nederlander Raymond van Barneveld (PDC 88), die maandag uit het toernooi stapte omdat hij zich niet lekker voelde, ging dinsdag niet van start. Zijn landgenoot Michael van Gerwen, drievoudig wereldkampioen en nummer twee van de wereld, verloor in de 1/8ste finales met 6-3 van de Australiër Simon Whitlock (PDC 19).