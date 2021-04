Vrijwilligers van gevonden-verloren vinden na 19 jaar de trouwring van Kenny zijn vader in een visvijver in Kaulille. — © gevonden-verloren.be

Bocholt

De trouwring van de overleden vader van Kenny Hoeben (30) is na 19 jaar opgedoken uit het slijk van een visvijvertje in Kaulille. “Zijn ring vloog af toen hij visvoer naar de dobber gooide. Enkele jaren later stierf papa, na een darmoperatie, zonder afscheid”, vertelt Kenny.