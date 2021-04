Pelt

De 34-jarige Jordi Lecoque uit Pelt is een biohacker. Hij implanteert chips bij mensen net onder de huid om naar eigen zeggen het leven makkelijker te maken. Zo opent hij bijvoorbeeld thuis zijn deuren met een chip die is ingepland tussen zijn duim en wijsvinger. De Peltenaar merkt dat de interesse naar chips enorm is toegenomen.