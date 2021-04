CD&V Hasselt: “Het nieuwe parkeerbeleid werkt niet en moet op de schop”

Hasselt

Het nieuwe parkeerbeleid in Hasselt werkt niet en moet op de schop. Dat zegt CD&V. De partij ziet dat de gemeenteraad vanavond al een lacune in het nieuwe reglement recht zet. In een gratis blauwe zone mocht je niet langer dan twee uur bij familie op bezoek. Terwijl in een betalende zone je wél langer kan blijven staan. Dat is nu gelijk getrokken met de bezoekuren die bewoners kunnen uitdelen. In het centrum van de stad ziet CD&V dat bezoekers van woonzorgcentra maar ook shoppers weggepest worden met tarieven van drie euro per uur.