Het portier van de bestelwagen van Steven Alaerts was bekrast. — © Luk Weyens

DIEST

In de Koning Albertstraat en de Michel Theysstraat in Diest zijn de jongste dagen een 20-tal auto’s bekrast. Dat gebeurde zelfs overdag. De politie Demerdal gaat daarom het toezicht in de buurt verhogen.