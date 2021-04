Mariaziekenhuis waarschuwt inwoners eerstelijnszone Noord-Limburg per brief: “Coronacrisis is nog niet voorbij”. — © TV Limburg

Pelt

‘‘Nu de vaccinatiecampagne vlot verloopt, betekent het niet dat we de teugels moeten laten vieren,’‘ dat zegt de hoofdgeneesheer van het Noorderhart Mariaziekenhuis in Pelt. Het aantal opgenomen patiënten besmet met COVID-19 stijgt er nog steeds. Op dit moment liggen er 45 patiënten besmet met covid-19 in het ziekenhuis waarvan zes op intensieve zorgen. Tegenover gisteren is dat een verdubbeling, toen lagen er drie covid-patiënten op intensive care. Samen met de Eerstelijnszone Noord-Limburg stuurt het ziekenhuis een brief rond naar alle inwoners van de zone om nog eens te benadrukken dat de coronacrisis nog niet voorbij is.