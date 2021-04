Harry en Meghan vragen de wereldleiders om vaccins te delen

Zangeres Selena Gomez presenteert, maar de Sussexes moeten het uithangbord worden van het digitale VAX LIVE: The concert to reunite the world. Harry en Meghan zullen tijdens het benefiet een oproep doen voor meer gelijkheid in de distributie van coronavaccins.

“Het afgelopen jaar heeft onze wereld gezamenlijk pijn, verlies en problemen ervaren. Nu moeten we ook samen herstellen en helen”, laat het echtpaar weten in een verklaring. “We kunnen niemand achterlaten. We hebben er allemaal baat bij en zullen allemaal veiliger zijn als iedereen overal dezelfde toegang heeft tot het vaccin. We moeten streven naar een gelijke distributie van vaccins en daarbij het vertrouwen in de mensheid herstellen. Deze missie had niet crucialer of belangrijker kunnen zijn.”

Joe Biden en Jennifer Lopez — © REUTERS

Doneer geld, president Biden

De kritiek dat landen te protectionistisch omspringen met vaccins groeit. Tijdens het concert worden regeringsleiders daarom aangepord om geld of coronavaccins te doneren om daarmee armere landen te helpen. Niet alleen Harry en Meghan zullen dat doen. Ook Sean Penn, Ben Affleck, Jimmy Kimmel, David Letterman en Chrissy Teigen hebben zich geëngageerd.

De VS lijkt alvast stappen te zetten. Maandag kondigde Amerikaans president Joe Biden aan de volledige voorraad van AstraZeneca met andere landen te delen. Wie de gelukkigen zijn moet nog bekendgemaakt worden, maar wellicht zal het grootste deel naar India gaan. Dat land, met bijna 1,4 miljard inwoners, wordt momenteel overspoeld door een allesvernietigende tweede coronagolf.

Selena Gomez — © REUTERS

En ook Gomez, de host van VAX Live, tracht nu al meer politici te overtuigen om het goede te doen. Zo trok met haar boodschap al de aandacht van verschillende wereldleiders, waaronder Frans president Macron, die op Twitter vertelde vaccins naar Afrika te zullen sturen.

Ook bij ons zal Vax Live – georganiseerd door Global Citizen – te zien zijn via Youtube. In Amerika zijn zenders ABC en CBS present. Onder meer Jennifer Lopez, Foo Fighters, H.E.R. en Pearl Jam-zanger Eddie Vedder zullen optreden.