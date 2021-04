Pascal Maes op een politiefoto nadat hij opgedoken is. Rechts de foto van het opsporingsbericht. De man is zichtbaar vermagerd.

Landgenoot Pascal Maes (44) is teruggevonden in Peru, levend en wel. De man was er meer dan twee jaar vermist en onlangs had de Peruviaanse politie nog een hernieuwd opsporingsbericht uitgevaardigd. Men ging er vanuit dat hij omgekomen was.