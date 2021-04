Jordaanse bokser (19) overlijdt na knock-out op WK junioren

De 19-jarige Jordaanse bokser Rashed Al-Swaisat is maandag bezweken aan de verwondingen die hij opliep tijdens de recente wereldkampioenschappen voor junioren in het Poolse Kielce. Dat meldde de boksfederatie AIBA dinsdag.

Al-Swaisat werd afgevoerd naar het ziekenhuis nadat hij bij de lichtzwaargewichten knock-out geslagen werd door de Est Anton Vinogradov in Kielce.

“Het is met diepe droefenis dat we kennis namen van het overlijden van Rashed Al-Swaisat, die op 16 april naar het ziekenhuis gebracht werd na opgelopen verwondingen in zijn wedstrijd op de wereldkampioenschappen bij de jeugd”, aldus AIBA. “Rashed is in ons hart en onze gebeden. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en teammaats, waaraan we ons diepste medeleven betuigen.”