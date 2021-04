& Other Stories lanceert eerste collectie voor mama’s en hun mini-me

De Zweedse modeketen & Other Stories, onderdeel van de H&M Group, lanceert een eerste capsulecollectie voor volwassen vrouwen en hun dochters. Meisjes van anderhalf tot acht jaar kunnen zich in zomerse ontwerpen hullen.

In de lijn zitten zes looks die op elkaar zijn afgestemd. Deze bestaan telkens uit een jurk voor de volwassen vrouw en een jurk of bijpassend setje voor het meisje, telkens met typische leeftijdsgebonden details. Zo wordt de lange witte jurk voor mama met broderie anglaise met een short en topje in exact dezelfde stijl naar meisjesmode vertaald.

Naast wit komen andere, natuurlijke tinten zoals saliegroen en zachtroze aan bod in de collectie. Ook een gebloemde jurk voor de volwassen vrouw en haar meisje maakt er deel van uit. Deze lijn voor rolmodellen en hun mini’s wordt op 18 mei 2021 gelanceerd in een selectie van fysieke winkels en op stories.com. Prijzen schommelen tussen de 29 en 149 euro.