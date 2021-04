Vintage Cartier-horloge weer populair, wij selecteren goedkopere lookalikes

Het hipste horloge van het moment is er een van vroeger: sterren pronken graag met een Panthère van het Franse juwelenmerk Cartier aan de pols. Onder meer Dua Lipa, Bella Hadid en Zendaya bezitten het analoge uurwerk, dat te koop is vanaf enkele duizenden euro’s.

Het Panthère-horloge werd in 1983 aan de Cartier-collectie toegevoegd en ademt de feestelijke, glamoureuze sfeer van in dat tijdperk. In de beginjaren schitterde het design vooral rond mannelijke polsen. Acteur Pierce Brosnan werd er vaak mee gezien, net als Charlie Sheen in Wall street en rocker Keith Richards. Wat sinds de lancering in de smaak valt is het feit dat het model niet alleen een uurwerk is, dat aangeeft wanneer je mooi op tijd of fashionably late bent. De goud- of zilverkleurige band doet ook prima dienst als volwaardige armband. Vandaar de naam van het uurwerk slash sieraad: de ultraflexibele armband knipoogt naar de bewegingen van een panter, het symbool van het label.

Dua Lipa draagt haar Cartier-horloge aan de linkerpols — © ISOPIX

In de jaren negentig werd het accessoire populairder en dook het vaker op rond de polsen van beroemde dames, zoals die van Gwyneth Paltrow en Madonna. Het gerucht doet de ronde dat Madge een exemplaar cadeau deed aan haar Canadese collega Alanis Morissette om het succes van haar album Jagged little pill te vieren.

De gloriedagen van het tikkende juweel waren voorbij in 2004. Niet voorgoed, zo blijkt, want in 2017 nam de belangstelling ervoor weer toe. Cartier herlanceerde de klassieker opnieuw in 2017 met een versterkte armband en verbeterde waterdichtheid. Regisseuse Sofia Coppola maakte er toen een kortfilm van.

Anno 2021 heeft het design zowaar een cultstatus bereikt: de bekendste it-girls hebben een echte Panthère in hun bezit. Topmodel Bella Hadid wordt nauwelijks zonder het blingbling-horloge gezien, net als zangeres Dua Lipa.

Het enige nadeel aan het uurwerk: het is duur. Peperduur. De stalen designs in zilverkleur, maat small, zijn te koop vanaf 3.800 euro. Voor een medium - denk grotere wijzerplaat en bredere band - betaal je snel duizend euro meer. Ga je voor achttien karaats goud, gecombineerd met staal, dan zit je aan een bedrag van 8.500 euro. Voor een volledig gouden exemplaar gaan de prijzen richting 20.000 euro. Een model met driedubbele polsband heb je voor 31.000 euro. Mogen er diamanten bij, dan kan de kostprijs serieus oplopen tot ver boven de 100.000 euro. Zoals bij alle populaire mode-items, zijn ook heel wat betaalbaardere lookalikes te vinden. Wij selecteerden er enkele ter inspiratie:

