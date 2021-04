Kogel is door de kerk: geen jeugd- en amateurkoersen tot minstens 16 mei

De seizoenstart voor de jeugd- en amateurrenners wordt uitgesteld tot minstens 16 mei. Conform de coronamaatregelen die het Overlegcomité nam, is er geen ruimte om de wegkoersen voor midden mei te laten plaatsvinden. Dat meldt Cycling Vlaanderen in een persbericht. Zo valt dan ook het doek over 12 Limburgse wegwedstrijden. De Trofee Maarten Wynants werd eerder al uitgesteld naar 11 september.

Het persbericht luidt als volgt:

Op het overlegcomité van 14 april werd aangekondigd dat er op 8 mei een breed buitenpakket zou worden opgestart, met een uitbreiding van de sportactiviteiten in georganiseerd verband. Op dat moment werd ook aangekondigd dat het overleg van 23 april zich specifiek zou gaan buigen over o.a. de sport. Jammer genoeg kwam het overlegcomité vorige vrijdag niet verder dan het herbevestigen van eerdere beslissingen voor de cultuur- en evenementensector, waaronder grote evenementen zoals sportwedstrijden vallen.

Afgelopen zondag werd een aangepast Ministerieel Besluit gepubliceerd dat van toepassing is tot 31 mei. Sportbeoefening kan opnieuw in groepen van tien, maar ondanks ons herhaaldelijk aandringen is er nog steeds geen uitleg over het buitenpakket dat op 8 mei van start hoort te gaan. Onze protocollen en het hervattingsplan voor de niet-professionele wielersport zijn al lang aan de bevoegde instanties bezorgd en wij zijn klaar voor een mogelijke heropstart.

Wij erkennen de moeilijkheid om dit virus onder controle te krijgen. En het is inderdaad zo dat er pas een algemene verbreding kan zijn als de cijfers – in het bijzonder de bezetting op intensieve zorg – dat toelaten.

Onze sporters, onze clubs en organisatoren begrijpen de huidige communicatie echter niet meer en wij betreuren dat een duidelijk perspectief uitblijft voor jeugd- en amateursport.

Daarom vragen wij dat dit in de komende dagen snel duidelijk wordt want het eerstvolgende overleg is pas gepland op 11 mei.

In afwachting worden wij helaas genoodzaakt de jeugd- en amateurcompetities verder stil te leggen tot en met 16 mei.