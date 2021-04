Kriebelkamp voor de jongsten en Buitenspeelkriebeldag voor de tieners

Kinderen met een beperking kunnen niet overal meedoen met de vakantiekampjes. Daarom richt KVG Alken-Wellen-Kortessem tijdens de korte vakanties drie keer per jaar het Kriebelkamp in. De kinderen tot 12 jaar hebben zich weer kunnen uitleven tijdens het KVG-Kriebelkamp in de paasvakantie.

Gelukkig was het weer hen goed gezind en konden de kinderen heel veel naar buiten in hun bubbel. De basisschool van Sint-Joris is ideaal voor de verschillende bubbels met de twee ruime speelplaatsen met de geliefde speeltuigen, waar de kinderen kunnen klimmen en ravotten naar hartenlust.Voor de begeleiders is het een uitdaging om aan elk kind de leukste bezigheid aan te bieden. Zij willen de uitdaging ook aangaan bij de tieners. De jongeren tussen 12 en 18 jaar krijgen nog de kans om mee te doen aan een buitenspeelkriebeldag op zaterdag 15 mei van 10 tot 16 uur. Inschrijven kan nog bij KVG op tel. 0477/45 73 22.