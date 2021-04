Greet Minnen als tweede reekshoofd meteen uitgeschakeld in Zagreb

Onze landgenote, het tweede reekshoofd in de Kroatische hoofdstad, liet er geen gras over groeien en brak zowel in het derde als vijfde spelletje door de opslag van Ruse, maar tot twee maal toe kon ze de break niet bevestigen. Ruse wist bij 3-3 haar opslag wel te behouden en snoepte in de game nadien voor de derde opeenvolgende keer de service van Minnen af. Dat volstond om uit te serveren naar 6-3.

Minnen slaagde er in de tweede set niet meer in om de rug te rechten en stond al snel een dubbele break en 4-0 in het krijt. Ruse wervelde voort en trok de wedstrijd met 6-1 over de streep.

In de 1/8ste finales kijkt Ruse de winnares van het Italiaanse onderonsje tussen kwalificatiespeelster Jessica Pieri (WTA 287) en Martina Di Giuseppe (WTA 215) in de ogen. Zij maken op woensdag hun opwachting.

Het was voor Minnen haar tweede graveltoernooi van het seizoen. Twee weken geleden kwam ze in actie in het Portugese Oeiras, maar ook daar ging ze er enigszins verrassend snel uit, in de tweede ronde tegen de Griekse Despina Papamichail (WTA 270).