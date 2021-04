Pretparkbezoekers moeten zelf naar beneden klauteren wanneer 65 meter hoge achtbaan in panne valt

Bezoekers van een pretpark in de Britse stad Blackpool die zondag de kick van een van de hoogste achtbanen in het Verenigd Koninkrijk wilden beleven, kregen net iets meer spanning dan waar ze op gehoopt hadden. De iconische 65 meter hoge Big one in het pretpark viel in panne toen ze met hun karretje bijna op het hoogste punt stonden. Er zat voor de waaghalzen niets anders op dan uitstappen en zelf naar beneden klauteren via de trap. “Ik zou doodsangsten uitgestaan hebben”, aldus een getuige die de klimpartij zag.