Neymar is duidelijk: “Ik wil met PSG de Champions League winnen, niet de Gouden Bal”

Paris Saint-Germain heeft veel vertrouwen voor de clash met Manchester City in de heenwedstrijd van de halve finales in de Champions League op woensdag.

PSG-trainer Mauricio Pochettino ziet de confrontatie niet als een persoonlijk duel met Pep Guardiola. “Voor mij is het ploeg tegen ploeg, niet persoon tegen persoon. Als je het over Guardiola hebt, praat je over een van de beste, zo niet de beste trainer van de wereld. Niet alleen op basis van behaalde titels maar ook voor de erfenis die hij het voetbal nalaat”, vertelde Pochettino dinsdag tijdens het persmoment.

Pochettino beseft dat het niet makkelijk zal worden. “We weten heel goed dat we een van de beste ploegen ter wereld zullen bekampen met grote spelers en een grote club die fantastisch werk verricht. We zijn kalm, vol vertrouwen en op de best mogelijke manier voorbereid. We zullen ons dubbel moeten plooien om een team als Manchester City uit te schakelen”, voegde hij er nog aan toe.

De coach van de Parijzenaars werd op de persconferentie geflankeerd door Neymar. “Ik voel me goed, zowel op mentaal als fysiek vlak, en ik zal er alles aan doen om PSG naar de finale te leiden. Het is misschien wel mijn meest gelukkige seizoen in Parijs tot nog toe. Ik heb mijn moeilijke momenten gekend hier, maar ik ben ze steeds te boven gekomen. Ik ben altijd een professional geweest. Mijn hoofddoel is om de Champions League te winnen en niet de Gouden Bal”, benadrukte de Braziliaanse vedette nog.