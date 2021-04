Pech voor Belgian Tornados: Jonathan Borlée moet met hamstringblessure forfait geven voor World Relays

“Helaas moet ik afmelden. Sinds drie weken zit ik met een hardnekkig probleem aan de hamstrings en samen met de medische staf hebben we beslist om geen risico’s te nemen in de aanloop naar Tokio”, klinkt het. “Tijd voor ontgoocheling is er niet. Ik blijf verder werken.”

Het forfait van Jonathan Borlée is een domper voor de Tornados. De World Relays vormen een laatste grote test richting Spelen én bieden de kans op kwalificatie voor het WK in Eugene in 2022. Daarvoor moeten onze landgenoten bij de beste tien eindigen. De selectie bestaat nu nog uit Kevin en Dylan Borlée, Robin Vanderbemden en Jonathan Sacoor. Die laatste zal, als hij vandaag een negatieve coronatest aflegt, deelnemen tegen de wil van zijn Amerikaanse universiteit in. Christian Iguacel meldde zich eerder al geblesseerd af, de ploeg van de Tornados is ondertussen herleid van zes naar vier leden.