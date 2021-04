Broers gaan nieuwe vriend van ex te lijf met ketting en stofzuigerbuis in Riemst

De broers riskeren twee jaar en 30 maanden voor de gewapende vechtpartij in Riemst. — © MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Riemst

De procureur eist een celstraf van dertig maanden en een geldboete van 2.400 euro voor een man A. H. die de nieuwe vriend van zijn ex gewapend te lijf ging in Riemst toen hij zijn kinderen ging afzetten in het kader van een co-ouderschapsregeling. De broer van de man, R. H., ging mee als steun maar zou uiteindelijk ook met een stofzuigerbuis en een ijzeren ketting gezwaaid hebben. Hij riskeert 2 jaar cel.