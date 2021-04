Kourtney Kardashian kust erop los in minuscule bikini

Het is dik aan tussen realityster Kourtney Kardashian (42) en haar vriend, muzikant Travis Barker (45). De twee deelden een passionele kus tijdens een vakantie in Utah. Een eerste blik op de foto, die Kardashian deelde via Instagram, zou doen vermoeden dat de ster naakt is. Maar wie goed kijkt, spot een zandkleurige bikini met string.

Maandag plaatste de Keeping up with the Kardashians-ster een foto van zichzelf terwijl ze de Blink-182-drummer hartstochtelijk kust in een woestijnachtige omgeving. Het romantische moment vond plaats tijdens een trip naar het luxueuze Amangari resort in Utah.

Op het stomende kiekje tilt de rijkelijk getatoeëerde Barker, gekleed in een zwarte broek en met zonnebril op de neus, zijn Kourtney op. Zij kust hem innig op de mond in een zandkleurige bikini, die bestaat uit een top met ultrafijne bandjes en een string. Om haar hoofd te beschermen tegen de zon, heeft ze ook een beige bandana met doodskopprint aan.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Just like heaven”, schreef de oudste Kardashian-zus bij de foto. Barker liet van zich horen in het reactiegedeelte. “Alles”, schreef hij, doelend op het feit dat zijn lief alles voor hem betekent. De twee zijn al jarenlang bevriend, maar volgens bronnen werden ze in januari een koppel. In februari bevestigden ze die geruchten via Instagram. Intussen heeft Barker haar naam reeds opgenomen in zijn collecties tattoos op zijn borstkas.