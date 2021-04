Jeroom verontwaardigd over sportende minister Verlinden: “Hier valt mijn mond van open”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) lokte protest uit met een video waarin ze bij de federale politie een fysieke proef aflegt. Ze doet dat binnen en zonder mondmasker, terwijl dat voor de bevolking verboden is. Cartoonist Jeroom is niet te spreken over de sportende minister en reageerde maandag verontwaardigd in De Cooke & Verhulst show.