De ondernemingsrechtbank van Tongeren bevestigde de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder bij de stedelijke dansorganisatie Let’s Go Urban in Antwerpen. Ze wees het derdenverzet van Sihame El Kaouakibi af. Bewindvoerder Annemie Moens krijgt nog een maand of het faillissement te vorderen of een reorganisatie in te stellen. Een faillissement wordt onvermijdelijk, zo schrijft De Standaard.