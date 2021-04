De witte haai is plots op weg naar Europa: moeten we vrezen voor een ‘Jaws’-scenario?

Een witte haai van 5 meter lang en bijna 1.600 kilogram is op weg naar Europa. Ongeveer drie maanden geleden verliet ze onverwacht de veilige kustwateren van de Verenigde Staten voor een avontuur op zee. Ondertussen legde ze bijna 9.000 kilometer af en bevindt ze zich in het midden van de Atlantische Oceaan. Als ze die koers blijft aanhouden, zou ze over drie weken weleens de Europese kust kunnen bereiken. Moeten we vrezen voor een ‘Jaws’-scenario?