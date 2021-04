Dinsdag rond 13.45 uur is een keukenbrand uitgebroken op de eerste verdieping van een appartement aan de Oude Baan in Mechelen-aan-de-Maas. De bewoners konden de vuurhaard zelf blussen. De brandweer van Maasmechelen kwam ter plaatse voor controle. De schade is miniem en er vielen geen gewonden. siol