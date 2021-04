Burgemeester Lanaken roept op om morgen niet naar Nederlandse terrassen te trekken

Lanaken

Burgemeester Marino Keulen van Lanaken raadt ten stelligste af om morgen een terrasje te gaan doen in Maastricht. Vanaf morgen openen de terrassen in Nederland, zij het wel onder strikte voorwaarden. Keulen noemt het onverantwoord gedrag om zonder goede reden de grens over te steken. De corona-pandemie is niet onder controle. Het probleem in het Maasland heeft zich verlegd van Maasmechelen naar Lanaken. Lanaken beleeft een piek in de besmettingen. Zondag kleurde de gemeente nog bloedrood, maar de situatie is enigzins verbeterd.