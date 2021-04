Kinrooise producent kinderspeeltuinen barst uit voegen door corona

Kinrooi

De Kinrooise producent van houten kinderspeelomgevingen barst uit zijn voegen door corona. Familiebedrijf Mekano Play kan de vraag van de op maat gemaakte speeltuigen amper bijhouden, nu er vooral buiten gespeeld moet worden. In de coronacrisis verdubbelde het personeel en verhuisde de onderneming naar een grotere hal op Leuerbroek. Werkgeversorganisatie Unizo Limburg is het succes niet ontgaan en overhandigde vandaag het Handmade in Belgium-label aan de Kinrooise marktleider.