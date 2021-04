Nóg een fantasyserie gebaseerd op een populaire boekenreeks? Welja, maar Shadow and bone is best een prettige excursie door het ‘Grishaverse’ van Leigh Bardugo. Dat het getormenteerde hoofdpersonage bijna van het scherm wordt gespeeld door een zootje ongeregeld met een geit is zelfs goed nieuws. “Hoera! Tijd voor een overval!”