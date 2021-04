Van Uytvanck sneuvelt ondanks wervelende openingsset in kwalificaties Madrid

Alison Van Uytvanck (WTA 68) heeft dinsdag in de eerste van twee kwalificatierondes van het WTA 1.000-toernooi in de Spaanse hoofdstad Madrid (gravel/2.549.105 euro) haar meerdere moeten erkennen in Anna Karolina Schmiedlova (WTA 115): 0-6, 6-2 en 6-0 waren de setstanden na 1 uur en 32 minuten.

In de eerste set liet negende reekshoofd Van Uytvanck nochtans geen spaander heel van Schmiedlova en stoomde ze in 22 minuten door naar een droge 0-6. De Slowaakse herpakte zich evenwel in de tweede set. Met twee breaks en 6-2 hing ze de bordjes weer gelijk. In de allesbeslissende derde set ging Schmiedlova gewoon door op haar elan. Van Uytvanck kon geen vuist meer maken en blies met 6-0 de aftocht.

Schmiedlova moet nog één kwalificatiematch zien te overleven om zich te plaatsen voor het prestigieuze hoofdtoernooi. Daarin speelt ze tegen de Russische veterane Vera Zvonareva (WTA 114), die de Nederlandse Arantxa Rus (WTA 85) versloeg met 6-3 en 6-2.

Elise Mertens (WTA 16) is door het verlies van Van Uytvanck de enige landgenote op de hoofdtabel in Madrid. Eerder op dinsdag raakte bekend dat ze het er in de eerste ronde zal opnemen tegen de Chinese Shuai Zhang (WTA 44).