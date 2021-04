‘Vintage’ Marouane Fellaini: ex-Rode Duivel valt in en scoort winning goal in 93ste minuut

Marouane Fellaini is met zijn club Shandong Taishan uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Chinese competitie. Nadat op de eerste speeldag de maat werd genomen van Chongqing Liangjiang Athletic, werd op de tweede gewonnen van het Guangzhou FC van trainer Fabio Cannavaro. Met dank aan Fellaini, die in de tweede helft was ingevallen en in de allerlaatste minuut de winnende 1-0 tegen de netten kopte.