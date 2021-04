Speelomgevingen van Limburgs familiebedrijf Mekano Play slepen Handmade in Belgium-label in de wacht

Spelen: volgens het familiebedrijf Mekano Play gaat dat over het samenzijn van kinderen, over bewegen, behendigheid, evenwicht, fantasie, sociaal gedrag en over groot worden. “Maar ook over leren bewegen in een groep, jezelf accepteren, omgaan met winnen en verliezen, over vallen en opstaan. Over natuur ervaren, de geur van het gras, de veranderende kleuren in het bos van seizoen naar seizoen. Kortom over de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van kinderen”, stelt zaakvoerder Cor Peeters. “En die filosofie vertalen we met Mekano Play naar multifunctionele openluchtspeeltoestellen voor de kinderopvang, scholen, gemeentelijke speelpleinen en recreatieparken. Onze speeltoestellen zijn uitdagend, veilig en pedagogisch verantwoord voor kinderen van elke leeftijd. En elk toestel dat we ontwerpen, wordt bovendien in ons eigen atelier met de hand gefabriceerd met hout afkomstig uit duurzaam bosbeheer!” “Spelen, ja ravotten….! Je wordt er al eens vuil van, maar ook zoveel rijker.” Standaard of volledig op maat gemaakt: het kan allebei bij Mekano Play. Cor: “We kunnen eindeloos variëren, qua vormen, afmetingen, gewenste materialen, samenstellingen, … The sky is the limit. Dat is bijvoorbeeld ook erg interessant voor kinderen met een fysieke beperking. Sowieso stellen we alles samen met kennis van zaken en houden we rekening met het kunnen en de veiligheid van de kinderen. Eerst inventariseren en bespreken we alle wensen. Bedoeling is dat kinderen zich helemaal kunnen uitleven. Spelen, ja ravotten….! De kinderen worden er al eens vuil van, maar ook zoveel rijker.”Op basis van het wensenlijstje visualiseren de technische tekenaars het speeltoestel in 3D. “Na goedkeuring starten we met de productie, die van a tot z in ons eigen atelier gebeurt. Daarbij schenken we ook veel aandacht aan het materiaal. Onze belangrijkste materialen komen bijvoorbeeld uit duurzaam beheerde bossen, aangevuld met de nodige hulpstukken als kabels, touwen, veren en glijbanen. Daarenboven waken we over onze ecologische voetafdruk: alle stappen in de uitvoering van onze projecten zijn in functie van kinderen en hun toekomst in de breedste zin. Daar wijken we geen duimbreed van af!”, stelt Cor. Authentieke, ambachtelijke Belgische kwaliteit“Een prachtig ondernemersverhaal op alle vlakken”, beaamt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg. “Wij zijn dan ook verheugd om Mekano Play aan onze eregalerij van bedrijven met het Handmade in Belgium-label toe te voegen. Wie het HIB-label draagt, is officieel een maker van authentieke en ambachtelijke Belgische kwaliteitsproducten. Tel daar dan nog eens hun liefde voor het vak bij, en dan hebben Cor, Ben, Johan, Sonja en hun team dit label dubbel en dik verdiend!” Meer info vind je op www.handmadeinbelgium.be.