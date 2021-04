Studie over de toekomst van het skatepark

Het skatepark ligt al decennia op haar vertrouwde plaats in het sportpark en leverde in al die jaren amper problemen op. Maar daar bracht de grondige renovatie in 2017 verandering in. "Het park won aan populariteit en werd een trekpleister voor kinderen en jongeren uit Tessenderlo en omstreken. Enerzijds bereikten we daarmee ons doel om jongeren een leuke en toffe ontmoetingsplaats te bieden, anderzijds ging dit spijtig genoeg gepaard met geluidshinder voor de buren. Terwijl we als gemeentebestuur rotsvast overtuigd zijn van het sociale belang van ons skatepark, kunnen we aan de andere kant de bezorgdheden van de buren niet zo maar langs ons neerleggen", zo luidt het. Om de ernst van de geluidshinder grondig te onderzoeken liet het gemeentebestuur een geluidsstudie uitvoeren. Daaruit bleek dat de klachten van de buren niet ongegrond zijn en dat de geluiden van het skatepark inderdaad als hinderlijk kunnen ervaren worden. Dat was het signaal voor het bestuur om op zoek te gaan naar een oplossing. Het studiebureau adviseert om een akoestische wand te plaatsen rond het skatepark waardoor het park kan behouden blijven én de overlast voor de buren tot een minimum gereduceerd wordt. "Als deze oplossing stedenbouwkundig, budgettair en praktisch niet uitvoerbaar is of niet effectief genoeg is, is een nieuwe locatie voor het skatepark een andere optie die we zeker willen bekijken. We hebben aan het studiebureau bijkomende vragen gesteld en wachten nu op hun antwoord. Om geen tijd te verliezen wordt ondertussen verder gezocht naar mogelijke nieuwe locaties waar een skatepark géén overlast zou veroorzaken. Zowel het behouden van het skatepark op de huidige locatie (mits oplossing voor de buren) als een verhuis behoren tot de mogelijkheden."