Stad Beringen gaat raamovereenkomst aan voor fraudeonderzoek sociale woningen

Sociale huurwoningen zijn gegeerd en de wachtlijst is vaak zodanig lang dat mensen maanden of zelfs jaren moeten wachten. Schepen van Wonen Patrick Witters legt het belang van het fraudeonderzoek uit: “Omdat het aanbod aan sociale woningen beperkt is, blijft het belangrijk dat sociale huurwoningen toegewezen worden aan degenen die er recht op hebben. Daarom willen we fraude opsporen en aanpakken.”

Om deze fraude in kaart te brengen, hebben het college van burgemeester en schepenen, de dienst wonen en de intergemeentelijke samenwerking Ham, Beringen, Tessenderlo en Leopoldsburg beslist om de Vlaamse raamovereenkomst ter beschikking te stellen aan sociale verhuurders. “Dit is een tool waarvan de sociale verhuurder gebruik kan maken om onderzoek te voeren naar eigendommen/percelen in het buitenland. Hiermee ondersteunt de Vlaamse overheid de sociale verhuurders in het onderzoek naar fraude met buitenlandse eigendommen. Dit wil zeggen dat de verhuurder via de raamovereenkomst een onderzoek kan aanvragen en laten financieren. Ik wil dan ook graag onze woonactoren aanmoedigen om van deze tool gebruik te maken”, aldus schepen Witters. De raamovereenkomst loopt vanaf 15 maart 2021 tot 14 maart 2023. Verlenging is mogelijk, tot tweemaal, telkens voor 1 jaar. Het uiterlijke verloop van deze raamovereenkomst is 14 maart 2025. “Samen met de sociale verhuurders op ons grondgebied zal er een beleidsplan moeten opgemaakt worden hoe er zal omgegaan worden met deze problematiek”, besluit schepen Witters.