Sander Gillé en Joran Vliegen hebben dinsdag op het ATP-toernooi van het Duitse München (gravel/419.470 euro) vlot de maat genomen van Jonathan Erlich en Divij Sharan in het dubbelspel bij de mannen. De Limburgse tandem, derde reekshoofd in Beieren, bleek in de eerste ronde een maatje te groot voor het Israëlisch-Indiase duo met 6-3 en 6-2.