Elise Mertens loot Shuai Zhang in openingsronde WTA Madrid

Elise Mertens (WTA 16) neemt het eind deze week in de eerste ronde van het WTA 1.000-toernooi in de Spaanse hoofdstad Madrid (gravel/3.671.405 euro) op tegen de Chinese Shuai Zhang (WTA 44), zo wees de loting dinsdag uit.

Dertiende reekshoofd Mertens en Zhang stonden in het verleden al twee keer tegenover elkaar, de stand in de onderlinge confrontaties is 1-1.

Onze landgenote kwam de voorbije week in actie op het toernooi van Istanboel en vond daar het goede gevoel op gravel terug, na een vroegtijdige uitschakeling in het Amerikaanse Charleston. Mertens stootte aan de Bosporus door tot in de finale, waarin ze uiteindelijk haar meerdere moest erkennen in de Roemeense Sorana Cirstea. Even later spoelde ze haar ontgoocheling evenwel door met een zege in het dubbelspel.

Mertens is in de Spaanse hoofdstad voorlopig onze enige landgenote op de hoofdtabel, maar daar kan nog verandering in komen. Alison Van Uytvanck (WTA 68) treedt er als negende reekshoofd immers aan in de kwalificaties, waarin ze het dinsdag in de eerste ronde opneemt tegen de Slovaakse Anna Karolina Schmiedlova (WTA 115).