Dít is pas een finishfoto: jury heeft tientallen minuten nodig om winnaar(s) van paardenrace te bepalen

In het Engelse Lingfield vond maandag een wel héél spannende paardenrace plaats. In de laatste rechte lijn leken twee paarden het te gaan uitvechten voor de overwinning: Thorn en Highway One. Maar een fameuze comeback van Rakematiz zorgde voor een echte thriller.

Het trio kwam nagenoeg gelijk over de streep en dus moest er een finishfoto aan te pas. Het duurde tientallen minuten alvorens de jury tot de conclusie kwam dat er niet één maar twee winnaars waren: Thorn en Highway One. “Ik dacht dat we gewonnen hadden”, aldus John Gallagher, de trainer van Thorn. “Het is ongelukkig en de jury deed er wel heel lang over, maar het zij zo.”