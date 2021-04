Bertrand Layec, de baas van de videorefs in ons land, presenteerde de cijfers van de VAR-interventies in de voorbije reguliere competitie. Er waren in 306 wedstrijden 137 cruciale tussenkomsten van de VAR. 121 daarvan waren juist, 16 verkeerd. Met het cijfer van 88 procent juiste beslissingen zijn de bazen tevreden, al zullen bepaalde regels in de toekomst strenger toegepast worden.