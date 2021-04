Spionage en tactische spelletjes: Nina Derwael en concurrentes gooien alle wapens in de strijd

Nina Derwael en co. moeten nog even wachten vooraleer ze het beste van zichzelf mogen geven in Tokio, toch zijn de tactische spelletjes tussen de gymnastes al begonnen. De cruciale vraag: wie pakt straks uit met welke oefening? Sommigen gooien bepaalde informatie nu al te grabbel, anderen houden hun beste kaarten achter de hand. Of hoe de aanloop naar de Spelen iets weg heeft van een spelletje blufpoker.