SpaceX-astronauten missen ‘ufo’ maar nipt tijdens lancering maar moeten zich zes uur later opnieuw schrap zetten

Enkele astronauten die vrijdag op missie naar het Internationaal Ruimtestation (ISS) vertrokken, beleefden al meteen een paar hachelijke momenten. Toen de Falcon 9 de ruimte had betreden, moest de capsule worden losgekoppeld van de raket. Net nadat dat was gebeurd, passeerde een ‘ufo’ rakelings voorbij de capsule.

De ‘ufo’ is wellicht afval dat in de ruimte rondzweeft. Zes uur later hoorden de astronauten van het controlecentrum dat ze zich opnieuw moesten “schrap zetten” en hun ruimtepakken aantrekken omdat nog een “onbekend object” op hen afkwam. Maar ook deze keer miste de ufo de capsule.

