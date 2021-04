Hechtel-Eksel

Op de gemeenteraad in Hechtel-Eksel riep burgemeester Jan Dalemans (HE) op om zo veel mogelijk bezwaren in te dienen tegen de leidingstraat die de Vlaamse Overheid wil aanleggen tussen de Antwerpse haven en Ruhrgebied. “Meer bepaald het noordelijk tracé zou door onze gemeente lopen wat desastreus is voor het natuurgebied Resterheide”, luidde het.