Dalen de coronacijfers snel genoeg? Pedro Facon legt uit

Al werden er wel meer nieuwe besmettingen vastgesteld. “Afgelopen week waren er gemiddeld 3.540 nieuwe gevallen per dag, een toename met ongeveer 2 procent tegenover de week ervoor”, klinkt het. “De huidige positieve trend wordt nog volledig gedreven door de cijfers van vorige week. Toen waren er op maandag, dinsdag en woensdag meer nieuwe besmettingen werden vastgesteld dan dezelfde week ervoor. Sindsdien zien we dat de dagcijfers opnieuw lager liggen dan de week ervoor, waardoor we langzaamaan opnieuw naar negatieve cijfers evolueren.”

De stijging (+17 procent) viel vooral waar te nemen bij jongere generaties, kinderen en tieners, en ook bij vijftigplussers en tachtigplussers is er een lichte stijging waar te nemen in het aantal besmettingen. De meeste besmettingen blijven wel nog steeds plaatsvinden bij twintigers, “hoewel we hier wel een dalende trend zien”.

De incidentie is het hoogste in Namen en Henegouwen. Ook Antwerpen kent een stijging, het is de provincie met het hoogste aantal nieuwe besmettingen (503 per dag).

Al 300.000 zelftesten verkocht

Sinds de start van de verkoop van zelftesten, zijn er al zo’n 300.000 verkocht. Dat zegt coronacommissaris Pedro Facon. “De apothekers leggen aan iedereen die er een koopt de werking uit.”