Ronde van Zwitserland lanceert tweedaagse vrouweneditie

De eerste editie van die Tour de Suisse Women wordt op zaterdag 5 juni in gang geschoten, met een heuvelachtige rit in Frauenfeld. Daags nadien draaien de vrouwen in de voormiddag rondjes op het tijdritcircuit in Frauenfeld waarop de mannen na de middag aan hun Ronde van Zwitserland beginnen. De vrouwenwedstrijd wordt bij de UCI aangesloten in de categorie 2.1 en er worden vier WorldTour-teams aangekondigd.

Opmerkelijk: budgettair klopt het plaatje van de organisatie nog niet. “De wil voor een vrouwenkoers bestond al, maar lange tijd lukte het financieel niet. Een tweede rittenkoers opzetten is logistiek en financieel een enorme uitdaging”, vertelt organisator Olivier Senn. Ook nu is het budget voor de vrouweneditie (zo’n 270.000 euro) nog niet helemaal rond, ook al wil de federale regering een deel van het geld dat was voorzien voor het geannuleerde WK in Aigle-Martigny investeren in het vrouwenwielrennen.

In de toekomst hopen de Zwitserse organisatoren hun vrouwenwedstrijd te ontwikkelen tot een vijfdaagse rittenkoers voor de WorldTour, het hoogste segment van het wielrennen. Met Marlen Reusser en Elise Chabbey beschikt Zwitserland ook bij de vrouwen over enkele renners die dicht aanleunen bij de absolute wereldtop.

Dinsdag gaat in Zwitserland de Ronde van Romandië van start, ‘s lands op een na belangrijkste rittenkoers. Die heeft nog geen versie voor vrouwen.