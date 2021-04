Maxime Meiland onthult geslacht van haar baby

Maxime Meiland is in verwachting van een dochter. Dat verklapten de realityster en haar vriend Leroy Molkenboer maandagavond in de aflevering van ‘Chateau Meiland’.

In de aflevering is te zien hoe Maxime en Leroy hun zogenoemde gender reveal-taart aansnijden. De binnenkant van die taart is roze, wat duidt op een meisje. Eerder was het stel al naar het ziekenhuis geweest voor een echo, maar de uitslag hielden ze toen nog geheim. De uitslag van de echo werd naar de bakker gestuurd, die de taart voor het stel maakte.

Half maart maakte Maxime bekend in verwachting te zijn van haar eerste kindje met vriend Leroy. De twee hebben sinds vorig jaar een relatie. De 25-jarige dochter van Martien en Erica Meiland heeft al een dochter, de 3-jarige Claire, uit een eerdere relatie.