Limburgs Landschap: Gratis voorstelling

6.15 uur, dat is het uur dat je je wekker moet zetten. Misschien nog een paar minuten eerder of later naargelang de lengte van je ochtendritueel. Want we moeten er ruim voor zonsopgang zijn. Als je gaat voor het VIP-arrangement, zet je een thermos koffie die je in je rugzak steekt. Wat je zeker moet meenemen? Een licht klapstoeltje, wat warme kledij – want het zonnetje zal er nog niet dadelijk zijn – en eventueel een verrekijker. Maar dat is geen must.

Doel van onze inspanning – want dat is het zonder twijfel – om zo vroeg op te staan, is een bosje of mooie houtkant bij jou in de buurt. Maar andere plekjes zijn ook bruikbaar. Zelfs je eigen tuin is een prima keuze. Tenminste als die wat natuurlijk is ingericht. Dus eenmaal uit je bed geraakt, kleed je je snel aan. Wat water in je gezicht gooien, is voldoende voor de sanitaire stop. Dan naar buiten en recht naar het door jou gekozen plekje.

Zet daar je stoeltje neer, laat je erin ploffen en genieten maar. Het concert komt snel op gang. Meestal wordt het voorprogramma verzorgd door de merel en ons roodborstje. Soms met een gastoptreden van de winterkoning en de 'schreeuwerige' zanglijster. Iets later ontvouwt er zich een waar muziekfestival voor je ogen en oren. Met een hele hoop podia en artiesten. De koolmees en de pimpelmees zullen er zeker bij zijn. Maar ook de tjiftjaf met zijn beperkt repertoire is van de partij. Net als de zwartkop, de tuinfluiter – al wat minder vaak, de heggenmus, de grote lijster, de zwarte roodstaart, de fitis en zo kan ik nog een hele tijd doorgaan.

Ken je al deze soorten niet? Dat is helemaal niet erg. Laat je onderdompelen in een magisch ochtendconcert. Soms zijn de onbekende artiesten de mooiste ontdekkingen. Alles is volledig gratis en elke ochtend weer opnieuw, telkens een beetje anders. Zet je wekker al maar, wedden dat je dit vaker gaat doen?

Foto: André Vaesen