NBA. Utah Jazz voor tweede keer op rij onderuit, zegereeks New York voorbij

Utah Jazz is maandag tegen zijn tweede nederlaag op rij aangelopen tegen Minnesota Timberwolves in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA. De leider in de Western Conference verloor er nipt met 105-104.

Ondanks de zeventiende nederlaag van het seizoen is The Jazz wel al zeker van deelname aan de play-offs. In de stand zien ze eerste achtervolger Phoenix Suns naderen tot op één zege. De Suns gingen met 110-118 winnen op het terrein van New York Knicks, dat een einde zag komen aan een indrukwekkende reeks van negen zeges op rij. Devin Booker zorgde voor 33 punten voor de Suns, in het slot stelde Chris Paul de zege veilig met zeven punten op rij in minder dan anderhalve minuut.

Philadelphia 76ers maakte met een 121-90 zege tegen OKC een einde aan een reeks van vier nederlagen op rij, waarmee ze naar de tweede plaats waren gezakt in de Eastern Conference. Joel Embiid was goed voor 21 punten voor de Sixers.

Ook Los Angeles Lakers kon na drie nederlagen op rij nog eens winnen. Slachtoffer was Orlando Magic, dat een 103-114 thuisnederlaag kreeg aangesmeerd. Anthony Davis toonde zijn waarde voor de Lakers met 18 punten en 8 rebounds.

Uitslagen:

Miami - Chicago 102 - 110

New York - Phoenix 110 - 118

Toronto - Cleveland 112 - 96

Sacramento - Dallas 113 - 106

Denver - Memphis 120 - 96

Minnesota - Utah 105 - 104

New Orleans - LA Clippers 120 - 103

Detroit - Atlanta 100 - 86

Orlando - LA Lakers 103 - 114

Philadelphia - Oklahoma City 121 - 90

Washington - San Antonio 143 - 146 (n.v)

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Brooklyn 67,2 61 41 20

2. Philadelphia 65,6 61 40 21

3. Milwaukee 61,7 60 37 23

4. New York 54,8 62 34 28

5. Atlanta 54,8 62 34 28

6. Boston 52,5 61 32 29

7. Miami 51,6 62 32 30

8. Charlotte 50 60 30 30

9. Indiana 48,3 60 29 31

10. Washington 44,3 61 27 34

11. Chicago 42,6 61 26 35

12. Toronto 42,6 61 26 35

13. Cleveland 34,4 61 21 40

14. Detroit 30,6 62 19 43

15. Orlando 29,5 61 18 43

WESTERN CONFERENCE

1. Utah 72,1 61 44 17

2. Phoenix 70,5 61 43 18

3. LA Clippers 68,3 63 43 20

4. Denver 65,6 61 40 21

5. LA Lakers 59 61 36 25

6. Dallas 55 60 33 27

7. Portland 53,3 60 32 28

8. Memphis 51,7 60 31 29

9. San Antonio 51,7 60 31 29

10. Golden State 50,8 61 31 30

11. New Orleans 44,3 61 27 34

12. Sacramento 41 61 25 36

13. Oklahoma City 32,8 61 20 41

14. Minnesota 29 62 18 44

15. Houston 24,6 61 15 46

Programma van dinsdag:

Boston - Oklahoma City

Charlotte - Milwaukee

Indiana - Portland

Toronto - Brooklyn

Houston - Minnesota

Golden State - Dallas