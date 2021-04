Natuurpunt snoeit en maakt wandelwegen vrij

bij de abeek in Reppel. — © roger dreesen

De plaatselijke beheerteams, de terreinploegen en vrijwilligers zijn bijna dagelijks actief om de natuur in de Abeekvallei te beheren.

“Door de overhangende takken verlaten de wandelaars en bezoekers de wandelpaden en lopen wandelaars vandaag door de zompige bloemenweiden,” zegt Paul Capals. Natuurpunt wil het open landschap behouden, dus moet er gesnoeid worden. “Ook op de drukbezochte wandelroutes in de Abeekvallei tussen Ellikom, Grote-Brogel en Reppel is snoeiwerk nodig. Zo kan iedereen veilig via de bestaande wandel- en de plankenpaden door het natte Abeek gebied trekken”, besluit Freddy Janssens. RDr