Ter Meeuwen leeft en beweegt

“Na de vaccinatie hebben we in Ter Meeuwen het activiteitpeil voor en met onze bewoners weer opgedreven. Aangezien wij fixatie vrij werken is valpreventie daarbij zeer belangrijk,” zegt directeur Daphne Hagenaars. Het begeleidingsteam laat iedereen toe om zelfstandig of in groep deelnemen. “Er was een speels parcours, met evenwichtsoefeningen en diverse balspelen. En met 30 bewoners samen activiteiten doen, elkaar weer ontmoeten, is leuker en super belangrijk”, vinden de bewoners van Ter Meeuwen. RDr