WZC Reigersvliet gaat uitdaging valpreventie aan

Leopoldsburg

Vorige week was het de nationale week van de valpreventie waarbij het expertisecentrum de Vlaamse provincies en Brussel uitdaagde om zoveel mogelijk sterren te verdienen om zo de eindtitel binnen te halen. WZC Reigersvliet werkte een weekprogramma uit rond dit centrale thema met daarin ook de 4 verplichte opdrachten. Zo moest onder meer een zo lang mogelijke schoenenrij met valveilige exemplaren opgesteld worden. “Het lukte ons om met 153 schoenen een rij van 43 lopende meter in een hartvorm op te stellen. Naast dit weekprogramma willen we met deze campagne een aanzet geven om sterker te focussen op de valveiligheid in ons WZC”, verklapt gangmaker Evi Coenen. Staf Boons