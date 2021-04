Nynthe en June skeeleren en skaten

Ook zussen June (10) en Nynthe (12) genieten van deze schitterende infrastructuur en de ontspanningsmogelijkheden. “Gezellig skaten en skeeleren tijdens de lockdown. Het ziet er eenvoudiger uit dan het is. Daarom is Nynthe hier om me op weg te helpen,” zegt June. Voor June is het skeeleren immers nog erg prematuur. “Maar dankzij de praktische tips van zus Nynthe wordt het zeker een makkie,” lacht June. RDr