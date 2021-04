Er zijn de laatste jaren heel veel woonkansen bijgekomen in Bocholt. Aan de passantenhaven worden momenteel nog meer dan 100 appartementen bijgebouwd.

Wonen aan het water wordt dan een beleving. Ondertussen is de aannemer gestart met de heraanleg van het passantenplein, de wegenis en andere werken worden nog in 2021 gepland en uitgevoerd. De omlegging van de bestaande nutsvoorzieningen is ondertussen wel al gestart. RDr