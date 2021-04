Wisten de kijkers veel, dat ze vorige week vrijdag het laatste van Erika Van Tielen (37) hadden gezien in Familie. Maandagavond merkten de overige personages op dat de kamer van haar personage Amélie helemaal leeg was: ze was als een dief in de nacht vertrokken. “Normaal was ik al eind vorig jaar vertrokken. Dankzij de lockdown heb ik mijn afscheid nog wat kunnen rekken.”