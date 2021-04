Antwerpen

De Antwerpse oppositie trok maandagavond in de gemeenteraad alle registers open in de confrontatie met het schepencollege over de subsidies voor de vzw Let’s Go Urban van Sihame El Kaouakibi. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) ligt onder vuur voor de toezegging van 1,2 miljoen euro extra subsidies zonder daar ruchtbaarheid aan te geven.